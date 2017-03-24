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Амфитеатр или детская площадка: сыктывкарцы обсудили проект нового сквера на Пушкина
Жители Сыктывкара и главный архитектор города Владимир Рунг обсудили сегодня проект нового сквера. Его планируется разбить на пересечении улиц Западная и Пушкина. Главной задачей проекта авторы видят обеспечение жителей района комфортным местом для отдыха, которых, по их мнению, в городе недостаточно.
Украинский дизайнер стал автором юбилейного логотипа Ижмы
Конкурсная комиссия определилась с выбором фирменного стиля 450-летия села Ижма. Из более чем 20 работ, выбран логотип украинского дизайнера-альтруиста, сообщили корреспонденту БНК в ижемской администрации.
«Поющая планета» соберет особых вокалистов
В концертном зале «Сыктывкар» 9 апреля состоится открытый городской фестиваль-конкурс «Поющая планета» среди людей с ограниченными возможностями. Гостей, помимо песенных выступлений, ждет выставка-продажа и выступление театра «Радость моя», рассказали организаторы Центр досуга и кино «Октябрь».
В Сосногорском поселке Поляна подростки помогли вытолкать школьный автобус
Северная весна не пощадила дороги в Сосногорске. Несмотря на интенсивную работу снегоуборочной техники, в поселке Поляна в «каше» застрял школьный автобус. Сознательные школьники помогли вытолкать увязший ПАЗик. А вот взрослые «видеоблогеры» о безопасности детей даже не задумались.
В Коми пройдут соревнования по рыбной ловле на мормышку со льда
Соревнования по рыбной ловле на мормышку со льда пройдут 1 апреля на водоеме «Часовская курья» в поселке Часово Сыктывдинского района. Регистрация начнется в 07.00, сообщил минпром республики.
Сбербанк запустил чат-бот для корпоративных клиентов
Сбербанк запустил пилотную версию чат-бота для Facebook Messenger в группе «Сбербанк для бизнеса» на Facebook.
Сергей Гапликов поручил принять срочные меры для ликвидации последствий ЧП с лесовозом в Верхолузье
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил принять срочные меры для ликвидации последствий аварии на автомобильном мосту в посёлке Верхолузье Прилузского района. По поручению главы республики организован штаб под руководством заместителя председателя правительства - министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константина Лазарева для проведения мероприятий по бесперебойному жизнеобеспечению посёлка и снабжению жителей населённого пункта продуктами и товарами первой необходимости. В Прилузье выдвинулась бригада аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми».
Перевод Воркутинской ЦВК на газ запланирован к сезону 2018-2019 года - «Газпром»
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главы Республики Коми Сергея Гапликова. Стороны обсудили основные направления сотрудничества, сообщается на сайте компании.
Коми и «Газпром» договорились о расширении сотрудничества
Глава Республики Коми Сергей Гапликов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер договорились о расширении сотрудничества между республикой и компанией. В ходе встречи, которая состоялась сегодня в Санкт-Петербурге, стороны договорились о реализации ранее намеченных планов по газификации республики, в том числе - повышению эффективности газоснабжения Сыктывкарского промузла, а также развития программы использования газомоторного топлива.
Особый режим объявлен в селе Верхолузье в Коми в связи с разрушением моста
Единственный мост, соединяющий две половины села Верхолузье, сегодня утром разрушил водитель лесовоза, принадлежащего частному лицу. Несмотря на ограничение в 3,5 тонны, загруженный лесом большегруз заехал на мост, в результате чего вместе с конструкциями моста оказался в реке Лузе.
Фестиваль-конкурс «Поющий Север» готов к полуфиналам
Полуфинальные концерты второго открытого городского фестиваля-конкурса «Поющий Север» состоятся 25 марта и 1 апреля. 20 участников со всей республики выступят на сцене концертного зала «Сыктывкар» с «Песнями прошлых лет», сообщил сегодня на встрече с журналистами автор проекта Евгений Гаврилов.
Усинский ГПЗ реконструирует газопроводы
На Усинском газоперерабатывающем заводе (УГПЗ) ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» завершается очередной этап масштабной реконструкции, итогом которой станет ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей. Модернизация позволит увеличить объем транспортировки и утилизации (полезного использования) попутного газа с месторождений.
Глава Коми выделил гранты на программы в Финно-угорском этнопарке
Финно-угорский этнопарк стал обладателем грантов главы Республики Коми в области культуры и искусства на 2017 год. Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Коми Сергей Гапликов.
Груженый лесовоз обвалил мост в Прилузском районе Коми
В селе Верхолузье Прилузского района Коми груженый 40-тонный лесовоз сегодня обрушил мост грузоподъемностью 3,5 тонны и провалился в реку. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили БНК в администрации Прилузского района.
Двое полицейских в Коми обвиняются в коррупции
Следственные органы СК России по Коми завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших оперуполномоченных группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Усть-Вымскому району, обвиняемых в получении взятки за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (п.п.«а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).
Вокалисты из Коми стали лауреатами «Голосов России»
Три солиста из Коми – Евгений Гаврилов, Галина Стрепетова и Елена Турубанова – стали лауреатами I и II степеней на V открытом всероссийском фестивале-конкурсе вокального искусства «Голоса России». Они представляли республику в двух номинациях – эстрадный вокал и исполнение патриотической песни, рассказали участники на встрече с журналистами.
Московская компания пытается вывести на банкротство АО «Коми тепловая компания»
В Арбитражный суд Коми поступило заявление ООО «Городской инвестиционный департамент недвижимости» (Московская область) о признании банкротом АО «Коми тепловая компания».
Служебная проверка не выявила нарушений при оказании медпомощи ребенку-инвалиду в Сыктывкаре
Министерство здравоохранения Коми прокомментировало резонансный случай, произошедший в Сыктывкаре с ребенком-инвалидом, у которого от флюса раздуло щеку. Его мать была вынуждена обратиться в три учреждения, прежде чем мальчику оказали срочную медицинскую помощью. В ведомстве БНК сообщили, что медики действовали по закону, а озвученная женщиной информация об отказе в медпомощи не подтвердилась.
Бывший гендиректор ОАО «Ухтанефтегазгеология» Акиф Саядов получил условно-досрочное освобождение
Ухтинский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство бывшего депутата Госсовета Коми, экс-гендиректора ОАО «Ухтанефтегазгеология» Акифа Саядова об условно-досрочном освобождении. Об этом рассказал БНК его адвокат Илья Гурьев.
Индексация страховых пенсий на 0,38% будет проведена автоматически с 1 апреля
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отметил, что Пенсионный фонд приступил к перерасчету, сообщает ТАСС.
Волонтеры Коми потребовали узаконить бесплатный труд
Поправки в Трудовой Кодекс РФ, позволяющие заниматься трудовой деятельностью на безвозмездной основе, обсудили сегодня на круглом столе в Общественной палате республики в Сыктывкаре лидеры волонтерских организаций региона. Темой обсуждения стали предложениями по устранению барьеров в развитии волонтерского движения.
ТРЦ «Парма» в Сыктывкаре уйдет с молотка
6 июля 2017 года Арбитражный суд Коми рассмотрит отчет управляющего по итогам процедуры банкротства - конкурсного производства в отношении ООО «Управляющая компания Альфа». Компании принадлежит ТРЦ «Парма» площадью 22,4 тыс. кв. метров по улице Коммунистической, 50 в столице Коми.
Сергей Гапликов поручил выяснить, как проведут лето все дети Коми
В Коми предстоящим летом отдыхом и оздоровлением будут охвачены 50% всех детей, которые отправятся в лагеря в республике и за ее пределами, либо будут заняты малозатратными формами отдыха в муниципалитетах. В то же время на заседании правительства 23 марта глава Коми Сергей Гапликов поднял вопрос о том, чем будет заниматься летом другая половина детей, неохваченная отдыхом, поручив подчиненным выяснить это и доложить к 1 мая.
В этом году полиция изъяла в Коми почти 10 кг наркотиков
В течение первого квартала подразделениями Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми были выявлены четыре преступные группы, занимающиеся распространением синтетических наркотиков бесконтактным способом при помощи сети интернет. В отношении восьми участников данных групп возбуждены уголовные дела. Из незаконного оборота было изъято около 10 килограммов синтетических наркотиков.
Надежда Дорофеева поднялась в рейтинге «Медиалогии» на 23 позиции
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за февраль 2017 года. По итогам месяца председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева поднялась на 23 позиции и занимает 49-е место среди глав законодательных органов всех субъектов страны и 5-е среди глав парламентов Северо-Запада России.
Севергазбанк снизил ставки по потребительским кредитам для бюджетников до 12% годовых
В честь своего дня рождения, который отмечается 29 апреля, Севергазбанк предлагает клиентам воспользоваться специальным предложением по кредитам.
Полиция Волгограда нашла усинского квартирного мошенника
В городе Городище Волгоградской области местные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, которое он совершил в Усинске. Злоумышленник находился в федеральном розыске с августа 2015 года.
В Сыктывкаре отметили День Росгвардии
Сегодня в Сыктывкаре прошел митинг, посвященный Дню образования войск национальной гвардии - Росгвардии. Молодые гвардейцы, ветераны внутренних войск, молодежь, члены правительства и духовенство собрались в десять часов утра у мемориального комплекса «Вечная слава».
На обсуждение: «Состояние российских дорог и его причины»
Низкое качество дорог в России чаще всего объясняют некачественным ремонтом, однако в действительности на их состояние влияет целая совокупность факторов — от ненадлежащего содержания до устаревшей нормативной базы. От чего именно зависит качество российских автотрасс и сколько денег предусмотрено на развитие транспортной системы в стране в течение ближайших трех лет — в инфографике «Известий».
Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Коми отделался условным сроком
Сыктывкарский городской суд приговорил Михаила Евдокимова к семи годам лишения свободы условно, штрафу в двукратном размере взятки с запретом занимать определенные должности на три года. Суд назначил ему наказание ниже низшего предела, применив статью 64 УК РФ, а также счел смягчающими обстоятельствами явку с повинной, активное содействие следствию, изобличение других участников преступления. Мера пресечения на период апелляционного обжалования изменена со штрафа на подписку о невыезде. В приговоре указано, что залог в один млн рублей подлежит возврату осужденному. Сумма в размере взятки 7,8 млн рублей конфискована в доход государства, сообщает корреспондент БНК из суда.
Минстрой Коми предложил правила для твердых коммунальных отходов
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми подготовило проект постановления правительства региона, которым планируется утвердить правила осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами и порядка сбора таких отходов. Предложения к проекту в рамках общественного обсуждения в министерстве принимают до 29 марта 2017 года.
Владислав Мингела стал начальником полиции МВД по Коми
Сегодня министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников представил личному составу ведомства нового заместителя министра – начальника полиции МВД по РК Владислава Мингелу, сообщает МВД по Коми.
В Коми появится электронная система организации отдыха и оздоровления детей
Реализация пилотного проекта по обеспечению возможности подачи заявлений на зачисление детей в детские оздоровительные организации посредством системы ГИС «Электронное образование» намечена на 2017 год.
Работа на Севере вновь станет престижной
29 марта в Архангельске открывается IV Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», в котором примут участие представители России, Норвегии, Швейцарии, Финляндии, США, Канады, Китая, Кореи, Японии и Сингапура. Впервые форум посетит президент РФ Владимир Путин. Участники обсудят вопросы экономики, инфраструктурного развития, привлечения инвестиций и повышения качества жизни населения региона. Однако основной темой форума станет тема «Человек в Арктике», пишут «Известия».
Куривший в салоне водитель сыктывкарского автобуса №25 будет привлечен к дисциплинарной ответственности
Данный факт был зафиксирован вчера, 23 марта, в районе 17:00 в ходе очередного рейда мэрии города по соблюдению требований к организации пассажирских перевозок, особенно в части качества предоставляемых услуг. Курение в салоне является грубым нарушением условий исполнения муниципального контракта. Водителю САТП №1 грозит дисциплинарное взыскание.
Работодатели Коми задолжали сотрудникам более 213 млн рублей
В списке должников по зарплате 66 крупных и малых предприятий, которые имеют задолженность перед 4 215 работниками. Почти половина из этих предприятий - банкроты. Об этом накануне рассказал на координационном совещании в администрации главы Коми прокурор региона Сергей Бажутов.
До переправы в заречные поселки под Сыктывкаром можно добраться на автобусе
У жителей Седкыреща и Трёхозерки сохраняется возможность добраться до переправы в местечке Алёшино на общественном транспорте, сообщила мэрия столицы Коми.
Фотофакт: В Сыктывкаре на Daewoo Matiz упала глыба льда
Как сообщил БНК сыктывкарец Сергей Лиханов, 23 марта в 14 часов у дома № 18 по улице Куратова в столице Коми на припаркованный Daewoo Matiz упала глыба льда.
Аргентинское танго и джаз исполнят на баяне и аккордеоне в Сыктывкаре
Во вторник, 28 марта, в Национальной галерее Коми состоится концерт цикла «Молодые дарования» «Танго для двоих». Аргентинское танго и джаз на баяне и аккордеоне исполнят уроженцы Республики Коми баянист Андрей Дикоев и петербургская аккордеонистка Виктория Оберон.
Для экс-председателя Контрольно-счетной палаты Коми гособвинение запросило 7 лет лишения свободы условно
В ходе прений в Сыктывкарском городском суде представитель гособвинения запросил для бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Коми Михаила Евдокимова семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и штрафом в двукратном размере взятки – 15,6 млн рублей. Приговор, как ожидается, будет оглашен сегодня, сообщает корреспондент БНК из суда.
Экс-замначальника транспортной полиции Сыктывкара переведен на домашний арест
Сыктывкарский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в отношении бывшего заместителя начальника Сыктывкарского управления МВД России на транспорте, майора полиции Эльдара Шукюрова. Бывший страж порядка обвиняется в получении взятки в значительном размере. До этого обвиняемый провел три месяца в следственном изоляторе.
Минсельхоз Коми поручил заселить все новые фермы
До конца этого года все новые фермы в республике необходимо заполнить скотом. Такую задачу поставил перед фермерами заместитель председателя правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев на ежегодной республиканской конференции представителей крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Коми, которая прошла в Ижме.
Профлидеры рекомендовали оставлять в регионах часть «ресурсных» налогов
Делегаты форума, посвященного актуальным вопросам социальной защиты наемных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, рекомендовали оставлять в бюджетах северных регионов часть налоговых сборов от добычи полезных ископаемых. Участники трехсторонней дискуссии были уверены: на местах деньги будут направлены на социально-экономическое развитие и строительство необходимой инфраструктуры.
Видеоопрос БНК: «Кого из кандидатов в градоначальники Сыктывкара вы знаете?»
28 марта Совет депутатов Сыктывкара изберет главу администрации города. В качестве кандидатов на этот пост уже заявились депутат горсовета Валерий Козлов, начальник Государственной жилищной инспекции по Сыктывкару Аркадий Малафеев, пенсионер МВД Андрей Попов и исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Голдин. Корреспонденты БНК решили спросить у сыктывкарцев и гостей столицы Коми, кого из кандидатов в мэры Сыктывкара они знают.
В Сыктывкаре пешеход и водитель не поделили перекресток
В Сыктывкаре на перекрестке улиц Печорская и Карла Маркса был сбит пешеход. И водитель, и пострадавшая пенсионерка двигались на разрешающие сигналы светофора.
Сегодня ночью в Объячево сгорел жилой дом
В результате пожара от угарного газа пострадали три человека. Их жизнь и здоровье сейчас вне опасности.
Лжесотрудники службы безопасности банка взяли денег с воркутинцев
В течение суток двое воркутинцев стали жертвами мошенников, поверив информации о том, что их банковские счета необходимо срочно проверить и защитить, иначе карта будет заблокирована и хранимые в электронном кошельке финансы будут недоступны.
МИД предостерег россиян называть себя «рюсся»
В преддверии начала отпускного сезона на странице консульского департамента МИД РФ появился список «общих элементов поведения», которые, по мнению авторов документа, могут стать причиной «нежелательного инцидента» с россиянином в другой стране. Инструкции к странам расположены в алфавитном порядке, впрочем, перечень не полный. Так, скажем, не сказано, как лучше вести себя на Украине. Сами рекомендации весьма забавны: не называть жителей Финляндии «чухонцами» и фотографировать портреты лидеров КНДР так, чтобы они полностью помещались в кадр.
Циклоны с запада принесут в Коми пасмурную погоду на выходные
Антициклон, который продолжительное время удерживал в Коми практически апрельскую погоду, сместился на восток, уступая циклонам с запада. В предстоящие выходные территория республики останется в поле пониженного атмосферного давления.