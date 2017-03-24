Амфитеатр или детская площадка: сыктывкарцы обсудили проект нового сквера на Пушкина

В преддверии начала отпускного сезона на странице консульского департамента МИД РФ появился список «общих элементов поведения», которые, по мнению авторов документа, могут стать причиной «нежелательного инцидента» с россиянином в другой стране. Инструкции к странам расположены в алфавитном порядке, впрочем, перечень не полный. Так, скажем, не сказано, как лучше вести себя на Украине. Сами рекомендации весьма забавны: не называть жителей Финляндии «чухонцами» и фотографировать портреты лидеров КНДР так, чтобы они полностью помещались в кадр.

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